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Зеленский назначил экс-главу Луганской ОГА Данилова заместителем Данилюка

Алексей Данилов был нардепом от БЮТ.

Зеленский назначил экс-главу Луганской ОГА Данилова заместителем Данилюка
Фото: antikor.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №551 от 23 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - говорится в документе.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года) от Блока Юлии Тимошенко. Заместитель председателя Партии вольных демократов.

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