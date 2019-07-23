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​Суд отклонил апелляцию Минкультуры на приостановление переименования УПЦ МП

Органам государственной регистрации запрещается проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ.

​Суд отклонил апелляцию Минкультуры на приостановление переименования УПЦ МП
Фото: Сергей Нужненко

Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Министерства культуры на постановление Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года о приостановлении переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает синодальный юридический отдел УПЦ МП.

"Суд оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон, обязывающий православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

Минкульт обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия до 26 апреля 2019 года. В частности, в названии УПЦ МП должна быть указана принадлежность к Русской православной церкви.

Представители церкви отказались изменять название и пообещали обратиться в Конституционный суд. Кроме того, православная церковь Московского патриархата не признает Православную церковь Украины, созданную на объединительном соборе 15 декабря и получившую томос об автокефалии в январе 2019 года.

6 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и признал незаконным переименование УПЦ МП.

Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата.

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