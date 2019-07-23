Детективы Государственного бюро расследований задержали по подозрению во взяточничестве двух начальников таможенных постов - в Николаевской области и в Черниговской.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что начальник таможенного поста в Николаевской области вместе с заместителем и таможенным брокером наладили механизм получения взяток от бизнесменов. За определенные суммы чиновники обещали предпринимателям не создавать искусственных препятствий при экспорте товаров.

"В частности, задокументировано пять эпизодов получения сотрудниками таможни неправомерной выгоды на общую сумму 6 тыс. долларов США. Во время обысков в административном здании таможенного поста, а также по местам проживания фигурантов изъято почти 27 тыс. долларов США и около 200 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Начальник таможенного поста "Сновск" Черниговской таможни был задержан при получении взятки. По информации ГБР, с привлечением брокеров и военнослужащих, он требовал деньги за беспрепятственное таможенное оформление пиломатериалов при проведении экспортных операций.

Фото: dbr.gov.ua

Открыты уголовные дела по факту принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее советницу главы столичной РГА поймали на взятке в 650 тыс. гривен.