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"Слуга народа" провела в Раду двух учительниц начальных классов (обновлено)

Мужа одной из них связывают с куратором "Слуги народа" на Буковине.

Фото: molbuk.ua

На избирательном округе №201 с центром в Черновцах победу на парламентских выборах одержала учительница начальных классов, кандидат от "Слуга народа" Елена Лис.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Она набрала 34,66% голосов избирателей на своем округе (24,2 тысячи), тогда как занявший второе место нардеп Николай Федорук - только 13,29%.

Лис родилась 15 июня 1971 года в Беларуси. Работает учительницей в Черновицкой гимназии №2, является специалистом первой категории. В 2004 году была дипломантом областного конкурса "Учитель года" в номинации "начальная школа".

Ее муж - бизнесмен Игорь Лис, владелец ООО "Непентес ЛТД", которое занимается неспециализированной оптовой торговлей.

По данным местных СМИ, всех кандидатов от СН в Черновицкой области расставил теневой куратор Зе!-штаба на Буковине Илья Павлюк.

Муж кандидатки Лис якобы тоже каким-то образом связан с Павлюком.

Обновление. Еще одна учительница начальных классов Татьяна Рябуха победила на округе №157 в Сумах, где также баллотировались депутат Сумского облсовета Юрий Чмырь (бывший глава Сумской ОГА, бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, депутат 5 и 6 созывов) и действующий нардеп Олег Медуница.

За Рябуху проголосовали 38,87% избирателей, за Чмыря - 17,38%, за Медуницу - 13,93%.

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