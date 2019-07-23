Офис спецпрокурора Мюллера де-факто признал несостоятельность американского дела Фирташа, - расследование The Hill

Специальная прокуратура при Министерстве юстиции США обещала украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Дональда Трампа, а также предоставит следствию другую интересующую информацию.

Об этом пишет американское издание The Hill в статье "Как предложение олигарху от помощника спецпрокурора Мюллера Эндрю Вайсмана может бумерангом ударить по Министерству юстиции" накануне показаний Мюллера в Конгрессе США.

По информации издания, первый заместитель Роберта Мюллера – прокурор Эндрю Вайсманн – сделал тайное предложение Фирташу в начале июня 2017 года. "Вайсманн тайно обратился к американским адвокатам украинского олигарха Дмитрия Фирташа с заманчивым предложением: Дайте нам немного грязи на Дональда Трампа по российскому делу, и команда Мюллера сможет снять с олигарха все уголовные обвинения, предъявленные ему в 2014 году", - сообщает The Hill.

Согласно меморандуму адвокатов, который цитирует журналист, и в котором сообщается о контактах с Вайсманном, прокурор утверждал, что команда Мюллера могла "разрешить дело Фирташа" в Чикаго, и ни Министерство юстиции, ни прокуратура Чикаго "не могли вмешиваться или препятствовать разрешению", включая снятие всех обвинений. "Полное прекращение разбирательства… было несомненно на столе", - говорится в записке защиты.

Журналист The Hill утверждает, что Фирташ отказался от сделки, потому что у него не было достоверной информации или доказательств по темам, изложенным Вайсманном. "Но теперь, когда Фирташ активизирует свою борьбу против экстрадиции, защита предоставила австрийскому суду предложение о сделке Вайсмана как доказательство того, что обвинения Министерства юстиции несостоятельны из-за содержащихся в них фиктивных доказательств и политических мотивов", - пишет журналист в своей статье для издания The Hill.

Издание сообщает, что в своём представлении в Австрийский суд в начале этого месяца юристы Фирташа расценивают предложение Вайсмана о сделке доказательством политической мотивации. "В нём говорится, что прокурор соблазнял "возможным прекращением отдельного уголовного разбирательства в отношении заявителя, если бы он был готов предоставить взамен достаточно компрометирующие свидетельства по широкому кругу политических тем, включая самого президента США, а также президента России Владимира Путина", - отмечает журналист.

Издание напоминает, что после нескольких лет судебных разбирательств Министерство юстиции США добилось решения в Австрии об экстрадиции Фирташа в Чикаго, но сейчас принято решение о длительной задержке в выдаче.