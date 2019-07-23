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Печерский суд назначил лингвистическую экспертизу по интервью Коломойского "Схемам"

Эксперты должны установить, угрожал ли Коломойский жизни и здоровью гражданам США Игорю Фруману и Илье Парнасу.

Печерский суд назначил лингвистическую экспертизу по интервью Коломойского "Схемам"
Игорь Коломойский
Фото: стоп-кадр из видео

Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи бизнесмена Игоря Коломойского в интервью программе "Схемы:коррупция в деталях" для возможного установления угроз убийством в отношении двух граждан США. Речь идет об Игоре Фрумане и Льве Парнасе, которые являются клиентами адвоката Рудольфа Джулиани.

Об этом говорится в материалах суда, сообщило агентство "Украинские новости".

Главное следственное управление Национальной полиции расследует дело от 10 июня по факту угроз убийством двум гражданам США, по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса. Досудебное расследование установило, что в Нацполицию поступило сообщение от граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о совершении уголовного преступления против них.

Во время интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в ресторане Catch в Киеве, которое было опубликовано в открытых источниках, в их адрес были высказаны угрозы их жизни и здоровью.

17 июля Печерский райсуд назначил по делу судебную лингвистическую экспертизу, проведение которой поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты должны установить:

  • содержатся ли в тексте интервью со стороны Коломойского высказывания, которые свидетельствуют или указывают на прямые угрозы жизни и/или здоровью Фрумана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется;
  • содержатся ли в тексте интервью высказывания, которые свидетельствуют или указывают на скрытые угрозы жизни и/или здоровью Фрумана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется;
  • содержатся ли в тексте интервью другие выражения, которые могут быть восприняты как угрозы жизни и/или здоровью Фруману и Парнасу; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях.

Напомним, ранее адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Украину из-за того, что в окружении президента Зеленского "есть враги США".

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Источник: "Украинские новости"
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