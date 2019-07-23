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Разумков отверг возможность амнистии для боевиков на Донбассе

Полная амнистия - одно из выдвинутых Россией условий для допуска миротворцев ООН.

Разумков отверг возможность амнистии для боевиков на Донбассе
Дмитрий Разумков
Фото: EPA/UPG

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что об амнистии для людей, которые причастны к военным преступлениям в Донбассе, не может идти речь. Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал Разумков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не позволит миротворческой миссии ООН войти на Донбасс до тех пор, пока Украина не амнистирует боевиков, закрепит особый статус территории в Конституции и не проведет выборы.

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