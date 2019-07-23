Самовыдвиженец Арешонков выиграл округ у Пашинского и кандидата от "Слуги народа"

Ранее в округ отправили спецназ и вертолет из-за информации о возможных провокациях.

В округе №64 в Житомирской области после обработки 99,33% протоколов побеждает народный депутат 8 созыва от БПП самовыдвиженец Владимир Арешонков.

Арешонков обходит кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачова на более чем 600 голосов и набирает 27,64% голосов при 26,78% у кандидата от "Слуги народа".

Народный депутат от "Народного фронта", самовыдвиженец Сергей Пашинский существенно уступает лидерам - у него 17,92% голосов избирателей.

Днем 22 июля Национальная полиция на округ Пашинского отправила спецназ и вертолет из-за информации, что в округе могут быть провокации.

В партии "Слуга народа" заявили о намерении обжаловать результаты выборов в 64-м округе из-за того, что там "происходят необъяснимые события и появляются титушки".