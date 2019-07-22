"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
ГлавнаяПолитика

Брат представителя Зеленского в Раде выиграл выборы в Хмельницком

Николай Стефанчук баллотировался в родном городе от "Слуги народа".

Брат представителя Зеленского в Раде выиграл выборы в Хмельницком
Николай Стефанчук
Фото: vsim.ua

Начальник юротдела государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности" Николай Стефанчук  побеждает в одномандатном избирательном округе №187 (Хмельницкая область).

После обработки 98,78% протоколов участковых комиссий кандидат от партии "Слуга народа", который является братом представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука, набирает 35,8% голосов.

У его ближайшего конкурента "свободовца" Виталия Диденко - 29,51% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что братья Михаил и Дмитрий Добкины не проходят в новый созыв Верховной Рады. Старший брат баллотировался по списку ОБ, младший проиграл округ "Слуге народа".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также