Брат представителя Зеленского в Раде выиграл выборы в Хмельницком

Николай Стефанчук баллотировался в родном городе от "Слуги народа".

Начальник юротдела государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности" Николай Стефанчук побеждает в одномандатном избирательном округе №187 (Хмельницкая область).

После обработки 98,78% протоколов участковых комиссий кандидат от партии "Слуга народа", который является братом представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука, набирает 35,8% голосов.

У его ближайшего конкурента "свободовца" Виталия Диденко - 29,51% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что братья Михаил и Дмитрий Добкины не проходят в новый созыв Верховной Рады. Старший брат баллотировался по списку ОБ, младший проиграл округ "Слуге народа".