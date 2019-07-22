Экс-регионал Святаш проиграл выборы кандидату от "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады VII и VIII созывов и совладелец корпорации "АИС" Дмитрий Святаш не прошел в новый созыв парламента. В одномандатном избирательном округе №170 (Московский район Харькова) он проиграл Андрею Одарченко, который баллотировался от "Слуги народа".

По итогам обработки 100% протоколов, Одарченко одержал уверенную победу - за него проголосовали 31681 харьковчан (44,41%) в то время, как Святаш набрал лишь 29,77%.

Андрею Одарченко 41 год. Он декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли, безпартийный.

Как известно, на выборах в Раду экс-регионал Святаш в очередной раз сменил партийную принадлежность - его выдвинула "Оппозиционная платформа - За життя".

Как известно, Дмитрий Святаш и его бизнес-партнер Василий Поляков являются совладельцами скандально известной корпорации "АИС", которая на протяжении 10 последних лет отказывается возвращать кредиты на общую сумму в несколько миллиардов гривен крупнейшим украинским банкам. Более 2 млрд грн Святаш с Поляковым должны только "УкрСибБанку".

За два дня до дня голосования, 19 июля 2019 года, Печерский районный суд Киева, в рамках уголовного производства, отправил под домашний арест двух топ-менеджеров корпорации "АИС" - Александра Пугача и Александра Яременко.

Ранее сообщалось, что в Харькове кандидат от "Слуги народа" обошел экс-регионала Мисика на 308 голосов.