Суд отпустил регионала Ефремова под домашний арест

Экс-депутат уже едет из Старобельской колонии в Киев

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в организации "ЛНР" экс-руководителя фракции Партии регионов Александр Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщила журналистка и правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в Фейсбуке.

"Ефремову изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - написала Решетилова.

В ходе сегодняшнего заседания Ефремов заявил, что его содержат под стражей из-за "личных отношений с Порошенко".

"Я считаю себя заложником предыдущей власти. Меня по беспределу отправили в тюрьму, чтобы решить какие-то собственные политические проблемы", - заявил Ефремов.

Суд обязал Ефремова находиться под круглосуточным домашним арестом в квартире его сына в Киеве, сдать загранпаспорта и являться к следователю по первому вызову.

Ранее Верховный Суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу Александра Ефремова, и вопрос о продлении срока содержания его под стражей передали на рассмотрение Киевского апелляционного суда.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения экс-руководителя фракции Партии регионов в ВР Александру Ефремову которого подозревают в организации террористической организации "ЛНР". Ефремов находится под стражей с февраля 2015 года, его задержали по делу о голосовании за "диктаторские законы 16 января".