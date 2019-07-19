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Суд в Луганской области приговорил двух организаторов "референдума" в 2014 году к условным срокам

Подсудимые заключили сделку со следствием.

Суд в Луганской области приговорил двух организаторов "референдума" в 2014 году к условным срокам
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Попаснянский районный суд Луганской области приговорил двух жителей Горского Луганской области к 5 годам лишения свободы условно за участие в качестве членов "избирательной комиссии" в организации и проведении "референдума" в поддержку создания "Луганской народной республики" в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал подозреваемых виновными в том, что они в мае 2014 года согласились на участие в организации и проведении "референдума" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" в Лисичанске.

"Находясь в помещении одного из общеобразовательных учреждений при проведении незаконного "референдума", указанные лица выполняли функции членов так называемой "избирательной комиссии", а именно: оформляли списки "избирателей", выдавали местным жителям "бюллетени" для голосования и вместе с другими членами "избирательной комиссии" осуществили подсчет голосов", - сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину, "способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников", поэтому между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Суд признал их виновными и приговорил к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

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