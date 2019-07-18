Прокуратура выдвинула подозрение 16-летнему подростку по делу об убийстве Кирилла Тлявова

Фигурант дела находился на месте происшествия вместе с полицейскими и тоже совершал выстрелы.

Прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему подростку в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов", - сказано в сообщении.

В четверг, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовала еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Ранее 3 лицам уже было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось 4 человека.Из них - 2 полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и 2 гражданских лица, в том числе несовершеннолетний. Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням. В результате одного из выстрелов кого-то из фигурантов дела лиц ребенок получил смертельное ранение", - сказано в сообщении.

Третьему подозреваемому, о котором стало известно вчера, сегодня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, в начале июня Голосеевский районный суд Киев арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве Тлявова.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В ходе стрельбы одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. Мальчик умер в больнице через три дня.