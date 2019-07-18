Одесский суд арестовал одного из двух братьев, подозреваемых в разбое и изнасиловании

В мае оба брата проходили по делу о нападении на женщину, но тогда суд отпустил их под залог.

Одесский суд взял под стражу 24-летнего подозреваемого в изнасиловании и разбойном нападении на молодую девушку. В отношении второго фигуранта дела судебное заседание состоится в ближайшее время, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Национальная полиция

Преступление произошло вечером, когда 25-летняя одесситка через мобильное приложение вызвала такси, чтобы доехать до центра города. По вызову приехал автомобиль, в салоне которого, кроме водителя, находился еще один парень. В районе улицы Лиманной молодые люди завезли девушку в безлюдное место, где, угрожая ножом, изнасиловали ее. После этого парни оставили девушку в камышах, а сами уехали, прихватив ее сумку и мобильный телефон. В полицию одесситке помог добраться водитель автомобиля, который проезжал мимо.

Через несколько часов полицейские вышли на след и самих подозреваемых. Ими оказались родные братья 22-х и 23-х лет. Выяснилось, что ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей, когда в мае этого года совершили разбойное нападение на другую жительницу Суворовского района. Тогда суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

При обыске в их доме и автомобиле обнаружили вещественные доказательства преступления.

Напомним, в Днепропетровской области в селе Миролюбовка правоохранители задержали дважды судимого 24-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летней Инны Дубик.