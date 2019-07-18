Бессмертный подтвердил подготовку обмена пленными по формуле "208 на 69"

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный на брифинге в четверг, 18 июля, подтвердил, что на переговорах в Минске договорились о начале подготовки к обмену пленными по формуле "208 на 69".

"Самоей главное - достигнута договоренность о начале процедуры по обмену военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона была готова вчера начать эту процедуру, это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но выступил против Кремль, представитель России", - сказал он.

69 украинских граждан должны будут отпустить боевики, в обмен они получат 208 человек.

Поэтому была достигнута договоренность начать процедуру "правовой очистки", необходимую для освобождения. По отдельным лицам на нее необходимо несколько дней, по другим - несколько месяцев.

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73.