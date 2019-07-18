В Кропивницком после потасовки с патрульными умер водитель

У водителя, которого патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения, имелись признаки опьянения.

Полиция и прокуратура расследуют смерть гражданина после задержания его патрульными в Кропивницком.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кировоградской области.

"Во вторник, 17 июля, около 22.30 на улице Садовая за нарушение правил дорожного движения наряд патрульной полиции остановил автомобиль "ВАЗ", у водителя которого имелись признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством. На месте происшествия гражданин отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался затеять драку с ними", - говорится в сообщении.

Далее мужчина позвал на место происшествия своих знакомых, которые также устроили потасовку с патрульными. В отношении указанных лиц и водителя полицейскими были применены спецсредства.

После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля "ВАЗ" теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место "скорую помощь". После приезда скорой и оказания первой неотложной помощи врачи констатировали смерть мужчины.

Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено.

По словам начальника управления патрульной полиции Кировоградской области Антона Цюцюры, проведено вскрытие тела умершего и причинно-следственной связи между действиями патрульных и смертью водителя не установлено.

Напомним, в июне в Виннице после 12-дневного пребывания в коме умер член команды "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, который был избит полицейскими.