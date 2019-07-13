В возрасте 99 лет скончался один из лидеров Норильского восстания Степан Семенюк

Последние 60 лет он проживал в Польше.

Один из руководителей Норильского восстания Степан Семенюк умер 12 июля в польском городе Зелена Гура. Об этом сообщили в Институте национальной памяти.

Степан Семенюк родился 19 января 1920 года в селе Гаразджа на Волыни. В 1938 году стал членом Организации украинских националистов, был проводником ОУН, участвовал в боях.

В 1944 году его арестовали работники НКВД. Был приговорен к расстрелу, 79 дней просидел в камере смертников. Приговор заменили на 20 лет каторги.

В 1953 году стал одним из руководителей Норильского восстания, результатом которого стало существенное смягчение условий содержания заключенных.

Через два года после восстания Семенюка вместе с группой поляков депортировали в Польшу добывать срок заключения. После освобождения поселился в городе Зелена Гура.

В 2010 году Семенюк был отмечен премией Василия Стуса за книгу "И погибали первыми".

Норильское восстание считается самым продолжительным и массовым выступлением заключенных в истории ГУЛАГа. Оно продолжалось с мая по август. В нем принимали участие более 16 тысяч человек.

Восставшие заключенные отказались выходить на работу, не пускали в лагерь администрацию и требовали приезда московской комиссии. Восстание было безоружным, а все их требования о пересмотре дел и ослаблении режима основывались исключительно на советских законах и цитатах из выступлений кремлевской верхушки.

В конце концов бунт был подавлен силой, погибли по меньшей мере 150 человек. Спустя несколько месяцев Горлаг был закрыт, еще чуть позже закрыто было и Главное управление лагерей (ГУЛАГ), а условия содержания значительно смягчились.

Напомним, в 2017 году в возрасте 90 лет умер один из лидеров Норильского восстания Евгений Грицяк.