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Полиция Сум за два дня раскрыла покушение на убийство 15-летней девушки

Конфликт произошел из-за разделения имущества.

Полиция Сум за два дня раскрыла покушение на убийство 15-летней девушки
Фото: sumy.today

Полиция Сумской области раскрыла покушение на убийство 15-летней девушки и ее отца. Установлено, что в пострадавших стерляла женщина-киллер по заказу родственника потерпевших, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление организовал близкий родственник пострадавших из-за конфликта при разделе имущества. Исполнить убийство согласилась его знакомая. Стоимость преступления составила 50 тыс. гривен. В прокуратуре отметили, что убийство планировалось длительное время, оружие было приготовлено заранее. После неудачного покушения женщина-киллер пыталась уничтожить любые следы, и утопила пистолет в реке.

Издание "Сумы Тудей" уточняет, что заказчиком был сын потерпевшего, который таким образом "решал свои бизнес-интересы", а убийцей - 19-летняя девушка. Выстрелы были сделаны из травматического оружия, переделанного под огнестрельное.

Полиции удалось извлечь оружие и задержать злоумышленников. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, прокуратура ходатайствует о содержании организатора и киллера под стражей.

Напомним, покушение произошло в центре Сум в среду, 10 июля. Девушка и ее отец выжили и были госпитализированы.

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