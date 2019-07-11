Основная версия покушения на Иванкива - его профессиональная деятельность, - Аваков

За последний год под руководством Иванкива расследованы несколько крупных дел.

Среди основных версий покушения на начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива - его эффективная работа по борьбе с контрабандной и позиция по обеспечению законности избирательного процесса. Об этом сегодня, 11 июля, во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня утром произошло ЧП. Было осуществлено пять выстрелов в нашего офицера на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была направленная акция, попытка остановить действующее подразделение полиции, которое на Закарпатье эффективно борется с контрабандными проявлениями", - сказал Аваков.

"В течение последних нескольких месяцев полиция ведет системную атак на всю контрабандную инфраструктуру Западного региона. И мы видим, что недобросовестные люди таким образом пытаются сопротивляться. Хочу заявить, что это нас ни в коей мере не остановит, а наоборот делает более решительными", - сказал министр.

Глава МВД подчеркнул, что деньги, которые правонарушители получат от сбыта контрабанды, могут быть использованы при попытках вмешательства в избирательный процесс.

"За контрабандные грязные деньги пытаются в том числе вмешаться в избирательный процесс, который сейчас проходит в Закарпатье, во Львовской области, Ивано-Франковской области. У нас достаточно и сил, и чести оказывать этому сопротивление", - сказал Аваков.

Председатель Нацполиции Сергей Князев сказал, что одной из рабочих версий расследования покушения на убийство начальника УЗЭ Закарпатья является его эффективная работа.

"В качестве примера назову наиболее резонансные производства за последний год, которые были направлены в суд и которые будут в основе рабочих версий покушения на жизнь сотрудника полиции. Это объявления подозрения бывшему руководителю областной таможни ДФС (убытки 13 млн. гривен), начальнику областного автодора объявлено подозрение в хищении (2 млн гривен), руководству города Ужгорода в хищении (6 млн гривен). Объявлено подозрение первому заместителю начальника областного лесхоза за злоупотребление (2,6 млн гривен), глове Виноградовской РГА - задокументирована сумма взятки (30 тыс гривен). Объявлен ряд подозрений членам преступной группы, которые организовала сеть заведений незаконного игорного бизнеса", - добавил Сергей Князев.

Напомним, сегодня утром неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Андрея Иванкива. Полицейский не пострадал.