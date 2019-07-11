Новые лица в политике не должны появляться из ниоткуда, - Сирый

"Когда мы говорим о конкурсе, мы делаем акцент не на процедурах, а на том, чтобы обществу было понятна логика назначения".

Старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины Николай Сирый раскритиковал нынешнюю кадровую политику в Украине.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

"Требование общества увидеть новые лице предусматривает необходимость отбора этих лиц, чтобы эти лица появлялись не из неизвестности, а по четкой процедуре. И самое главное - они должны появляться после определенных проверок, согласований, которые должны быть понятны обществу", - сказал он.

По его мнению, при Петре Порошенко общество "замучили конкурсами ради конкурсов", и так власть поступать не должна. Но и полностью отказываться от конкурсов и назначать людей из "телефонной книжки" тоже нельзя, считает юрист.

"Должен быть разумный баланс. Когда мы говорим о конкурсе, мы делаем акцент не на процедурах, а на том, чтобы обществу было понятно, откуда появляется то или иное должностное лицо, была понятна логика того или иного назначения. Если обществу демонстрируется, что лицо прошло определенный путь, работало честно, профессионально на определенных должностях, то оно заслуживает на назначение. Когда общество видит такие назначения, это и называется в общесоциальном значении конкурсом", - сказал Сирый.

Эксперт подчеркнул, что кадровая политика - не просто замена одного чиновника на другого.

"Кадровая политика - это глубокая социальная философия и психология. Если кадровая политика в государстве выглядит так, что нелогичными являются стимулы к обучению, труду, порядочности, служению обществу, тогда не будет ничего этого. Тогда нужно приобретать другие навычки - как просунуться поближе к той или иной политической команде", - сказал Сирый.

За один день можно снять тысячи чиновников и заменить их новыми людьми, "но общество не глупое и ощущает эти сигналы".

Сирый считает, что если кадровая политика не поменяется, тогда возникает вопрос: а зачем нужны вузы, если образование не играет никакой роли при занятии госдолжностей.

"Нам не нужна тогда ни наука, ни технологии - это все не нужно. Нужно оставить факультеты психологии, социальной психологии и коммуникации, а остальное сделают деньги. Может, немного саркастично, но в общих чертах это так", - сказал он.