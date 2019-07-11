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Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды

Президент приказал СБУ побороть контрабанду.

Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды
Фото: rueconomics.ru

Новый руководитель управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Иван Рудницкий одним из первых своих распоряжений ввел дресс-код и запретил носить бороды.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Бутусов напомнил, что Иван Рудницкий назначен главой одного из самых проблемных областных управлений СБУ. Именно там президент Владимир Зеленский поставил задачу побороть контрабанду.

"А какие проблемы приоритетны в этом контрабандном регионе? Ну, прежде всего, как выяснилось, внешний вид. Всем сотрудникам приказано прилично одеваться и выглядеть, бороды носить запрещено! ... Иван Львович, только расскажите для начала, из каких источников, скажем, лейтенант СБУ, получающий, зарплату от 12 тысяч гривен, будет закупать себе костюмы, отвечающие Вашему взыскательному вкусу? Или надо как обычно искать спонсоров?", - написал журналист.

Как сообщалось, 6 июля во время совещания таможенников на КПП "Ужгород" Владимир Зеленский призвал уволиться руководителей четырех западных таможен.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук во время совещания отметил, что Украина превратилась в мировой хаб поставки нелегальных сигарет в Европу, которые поступают даже из ОАЭ и Китая. Кроме того, по его словам, на украинской таможне процветает контрабандный ввоз в Украину брендовых товаров.

В начале июня Зеленский приказал СБУ за две недели дать результат в борьбе с контрабандой.

Напомним, в середине июня в Администрации президента пообещали изменить правила дресс-кода для посетителей, в частности будет разрешено приходить в АП в шортах и с ноутбуками.

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