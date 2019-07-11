В покушении на начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрея Иванкива подозреваются два человека.
По данным LB.ua, в розыск объявлены двое молодых людей в возрасте до 25 лет. Один из них был одет в синюю куртку до колен с капюшоном и парик седого цвета. О другом известно, что он был одет в штаны темного цвета и серую майку.
Напомним, что автомобиль Иванкива обстреляли утром 11 июля на перекрестке в Ужгороде.
Полицейский не пострадал, касательное ранение получила случайная прохожая.
По данному факту было начато уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Основная версия покушения на Иванкива - его профессиональная деятельность.