Фото: facebook.com/vglagola

В покушении на начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрея Иванкива подозреваются два человека.

По данным LB.ua, в розыск объявлены двое молодых людей в возрасте до 25 лет. Один из них был одет в синюю куртку до колен с капюшоном и парик седого цвета. О другом известно, что он был одет в штаны темного цвета и серую майку.

Фото: LB.ua

Напомним, что автомобиль Иванкива обстреляли утром 11 июля на перекрестке в Ужгороде.

Полицейский не пострадал, касательное ранение получила случайная прохожая.

По данному факту было начато уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Основная версия покушения на Иванкива - его профессиональная деятельность.