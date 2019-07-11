Янукович, его сын и ряд соратников выиграли суд ЕС об отмене санкций

Суд Европейского Союза отменил санкции, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников - продленные в 2018 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующее решение было принято в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

В пресс-релизе, распространенном по результатам рассмотрения их жалоб, говорится, что они были впервые включены в 2014 году в список лиц, подлежащих замораживанию средств, на том основании, что они подлежали к уголовному преследованию в Украине для расследования преступлений, связанных с растратой украинских госсредств и их незаконным переводом за пределы Украины.

"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила в фейсбуке, что "действующие санкции ЕС против 12 бывших украинских должностных лиц и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и будут оставаться в силе".

Напомним, в апреле стало известно, что ЕС за последние годы исключил из санкционного списка девять человек из окружения Януковича. Ранее, в феврале, сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против беглого президента и его окружения еще на год.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек. Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий. Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС, был исключен из списка.