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Претендент на пост главы Еврокомиссии выступила за диалог с Россией "с позиции силы"

Действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Претендент на пост главы Еврокомиссии выступила за диалог с Россией "с позиции силы"
Фото: EPA/UPG

Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы". Об этом кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте в среду, 10 июля, передает DW.

По ее словам, "Кремль не прощает слабостей". Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу.

Страны ЕС 2 июля официально выдвинули Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За кандидатуру министра обороны ФРГ проголосовали 27 участников саммита ЕС - все кроме канцлера Германии Ангелы Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Прежний фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер, отказался от борьбы за пост. Его соперник, голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, не получил одобрения Италии и стран Вышеградской группы - Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.

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