Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала новым претендентом на пост главы Европейской комиссии.

Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники, осведомленные с планом президентом Совета ЕС Дональда Туска.

Согласно этому плану пост главы Европейского центробанка получит нынешняя президент Международного валютного фонда Кристин Лагард, самого Туска заменит премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, а вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович станет высоким представителем ЕС по иностранным делам вместо Федерики Могерини.

Напомним, что руководство Европейского Союза меняется в связи с избранием нового состава Европарламента.

Основными кандидатами на главный пост в ЕС раньше считались германский политик Манфред Вебер от Европейской народной партии, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу, но они не смогли заручиться достаточной поддержкой.