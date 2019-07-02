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Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии

Кристин Лагард рассматривается на должность главы ЕЦБ.

Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Фото: EPA/UPG

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала новым претендентом на пост главы Европейской комиссии.

Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники, осведомленные с планом президентом Совета ЕС Дональда Туска.

Согласно этому плану пост главы Европейского центробанка получит нынешняя президент Международного валютного фонда Кристин Лагард, самого Туска заменит премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, а вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович станет высоким представителем ЕС по иностранным делам вместо Федерики Могерини.

Напомним, что руководство Европейского Союза меняется в связи с избранием нового состава Европарламента.

Основными кандидатами на главный пост в ЕС раньше считались германский политик Манфред Вебер от Европейской народной партии, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу, но они не смогли заручиться достаточной поддержкой.

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