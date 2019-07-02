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В США Facebook эвакуировала четыре здания после получения посылки, предположительно, с зарином

Два человека были госпитализированы для профилактики.

В США Facebook эвакуировала четыре здания после получения посылки, предположительно, с зарином
Фото: EPA/UPG

В США в понедельник, 1 июля, были эвакуированы четыре здания, в которых располагаются офисы компании Facebook. Кроме того, два человека были госпитализированы для профилактики в связи с возможным контактом с нервным веществом зарином.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это произошло после того, как одна из посылок в почтовом отделении компании в Силиконовой долине дала положительный результат на токсичное соединение. При этом представитель пожарной охраны города Менло-Парк, где базируется Facebook, сообщил, что люди, которые соприкоснулись с подозрительной посылкой, пока не проявили каких-либо симптомов воздействия зарина.

По словам представителя пожарной охраны, Facebook "проверяет все входящие посылки". Сотрудники почтовой службы увидели положительный результат теста и "инициировали свой стандартный протокол", добавил функционер.

"Власти еще не идентифицировали найденное вещество. На данный момент три из эвакуированных зданий очищены, сотрудники могут туда вернуться", - сообщил представитель Facebook Энтони Харрисон. Делом занимаются агенты ФБР.

Зарин, сильнодействующее токсичное соединение, разрушающее нервную систему, используется в качестве химического оружия. Воздействие зарина может быть смертельным, однако, по словам экспертов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, которые подвергаются умеренному воздействию зарина, обычно полностью выздоравливают.

Напомним, ранее, в марте, американец Цезарь Сайок, который, по данным властей, отправлял посылки с бомбами оппонентам президента США Дональда Трампа, признал свою вину.

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