Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить Вашингтон

Общение двух лидеров в демилитаризованной зоне длилось около часа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели переговоры в южнокорейской части демилитаризованной зоны. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на транслирующие это событие азиатские телеканалы.

"Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до границы. Северокорейский лидер пересек ее и вернулся на родину", - говорится в сообщении.

Общение двух лидеров продолжалось около часа - значительно больше, чем предполагалось.

По итогам встречи Трамп заявил, что озвучил Ким Чен Ыну идею поездки в Вашингтон.

"В какой-то момент все это состоится", - сказал американский президент журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с северокорейским лидером.

Ранее сообщалось, что Трамп стал первым в истории американским президентом, который ступил на территорию КНДР. Накануне Ким Чен Ын принял нетрадиционное приглашение Трампа, опубликованное в Твиттере. Встреча состоялась в демилитаризованной зоне в деревне Пханмунджом, которая считается территорией обоих государств, куда также прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.