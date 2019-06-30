Япония возобновляет китобойный промысел

Япония с 1 июля выходит из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) и впервые за 30 лет возвращается к коммерческому лову китов.

Охота на китов будет вестись в небольших объемах и далеко от международных охраняемых вод, пишет "Немецкая волна".

До введения моратория в 1986 году страна добывала около 200 тысяч тонн китового мяса в год. Сейчас она намерена использовать методы Международной китобойной комиссии, чтобы определить квоты на промысел малых полосатиков, сейвалов и полосатиков Брайда. Эти три вида, по мнению японцев, уже восстановились достаточно для того, чтобы охотиться на них.

После введения моратория Япония переключилась на так называемый научный промысел, хотя, как указывают критики, никакая полноценная научная программа не нуждается в тысячах убитых животных.

Ранее группы защитников животных направили участникам саммита "большой двадцатки" в Осаке письмо с настоятельным призывом немедленно прекратить все виды китобойного промысла. Китти Блок, глава базирующегося в Великобритании Humane Society International, в связи с возобновлением охоты на китов назвала Японию "отступницей", а также "ретроградной и недальновидной" страной. По ее словам, Токио "подрывает свою репутацию в отрасли, дни которой сочтены".

Кроме Японии охоту на китов также ведут Исландия и Норвегия.