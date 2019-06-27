Ее останки еще никогда не находили на территории Европы.

Фото: Андрей Атучин / paleo.ru

В крымской пещере Таврида нашли кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг. Это была крупнейшая птица, когда-либо жившая на территории Северного полушария, и ее останки еще никогда не находили на территории Европы.

Об этом сообщил российский Палеонтологического института имени Борисяка (Крым оккупирован Россией, и там работают российские ученые).

По расчетам исследователей, вымершая в плейстоцене гигантская нелетающая птица Pachystruthio dmanisensis превышала по весу современного африканского страуса по меньшей мере в три раза. Масса тела крымского пернатого гиганта приближалась к 450 кг, в то время как самая крупная из современных птиц – африканский страус – весит не более 150 кг.

Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Эта птица не уступала по размеру мадагаскарским эпиорнисам (слоновым птицам) и заметно превосходила гигантских новозеландских моа, весивших не более 270 кг.

В высоту пахиструтио мог достигать 3,5 метра.

Возраст находки оценивается приблизительно в 1,5–1,8 миллиона лет (ранний плейстоцен). Примерно в это время первые представители людей рода Homo расселялись из Африки в Азию и, таким образом, гигантские птицы должны были существовать бок о бок с древним человеком.

Ранее кости пахиструтио находили совместно с костями человека на местонахождении Дманиси в Грузии, и предполагается, что эти гиганты попали в Северное Причерноморье через Кавказ – несомненно, тем же путем, что и древний человек.

Появление исполинских птиц в Крыму приходится на время, когда в Предкавказье и на территории юга Восточной Европы климат стал более сухим, и широкое распространение получили степи. Последующее исчезновение гигантских птиц в середине плейстоцена может быть следствием изменения экологических обстановок, обусловленных в значительной степени климатическими переменами.

Исследование опубликовано в международном рецензируемом издании Journal of Vertebrate Paleontology.