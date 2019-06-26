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С начала суток боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

С начала суток российско-оккупационные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков ВСУ дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Также сообщается, что сегодня, 26 июня состоялось выполнение первого этапа разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская".

Напомним, сегодня около пяти утра боевики снова обстреляли жилые дома в Авдеевке Донецкой области

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