В этом году восемь столичных пляжей получили экологические сертификаты - международную награду «Голубой флаг». Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Среди них, семь муниципальных пляжей: «Радуга», «Венеция», «Галерный» и «Молодежный», «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица». Всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

Фото: kyivcity.gov.ua

«Очень важно, что в этом году семь муниципальных пляжей получили международную награду качества - «Голубой флаг». Это значит, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологического менеджмента, уровня сервиса. В общем, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям», - подчеркнул заместитель мэра Петр Пантелеев во время поднятия голубого флага на пляже «Пуща-Водица».

Фото: kyivcity.gov.ua

Также он настоятельно попросил отдыхающих купаться только на тех пляжах, которые есть в перечне рекомендованных пляжей и зон отдыха. Там есть спасательные посты и следят за безопасностью людей.

Фото: kyivcity.gov.ua

КГГА подчеркивает, что за последние три года отремонтировано четыре пляжа: «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Пуща-Водица», а в этом году также планируется завершение капремонта еще трех: «Троещина», «Водоворот» и «Галерный».

Фото: kyivcity.gov.ua

Полный список рекомендованных пляжей и зон отдыха можно посмотреть на сайте КГГА.

Напомним, в Киеве вдоль Русановского пролива до конца 2020 года планируют завершить строительство зоны отдыха.

Заказчиком работ определено предприятие "Плесо", которое будет заниматься исходными данными для проектирования и определять строительную организацию для выполнения работ. Кроме того, предприятие будет отвечать за гарантийный срок эксплуатации объекта, который должен быть не менее 10 лет.