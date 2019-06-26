Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве восемь пляжей получили "Голубой флаг"

Среди них, семь муниципальных пляжей.

В этом году восемь столичных пляжей получили экологические сертификаты - международную награду «Голубой флаг». Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Среди них, семь муниципальных пляжей: «Радуга», «Венеция», «Галерный» и «Молодежный», «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица». Всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

Фото: kyivcity.gov.ua

«Очень важно, что в этом году семь муниципальных пляжей получили международную награду качества - «Голубой флаг». Это значит, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологического менеджмента, уровня сервиса. В общем, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям», - подчеркнул заместитель мэра Петр Пантелеев во время поднятия голубого флага на пляже «Пуща-Водица».

Фото: kyivcity.gov.ua

Также он настоятельно попросил отдыхающих купаться только на тех пляжах, которые есть в перечне рекомендованных пляжей и зон отдыха.  Там есть спасательные посты и следят за безопасностью людей.

Фото: kyivcity.gov.ua

КГГА подчеркивает, что за последние три года отремонтировано четыре пляжа: «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Пуща-Водица», а в этом году также планируется завершение капремонта еще трех: «Троещина», «Водоворот» и «Галерный».

Фото: kyivcity.gov.ua

Полный список рекомендованных пляжей и зон отдыха можно посмотреть на сайте КГГА.

Напомним, в Киеве вдоль Русановского пролива до конца 2020 года планируют завершить строительство зоны отдыха.

Заказчиком работ определено предприятие "Плесо", которое будет заниматься исходными данными для проектирования и определять строительную организацию для выполнения работ. Кроме того, предприятие будет отвечать за гарантийный срок эксплуатации объекта, который должен быть не менее 10 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также