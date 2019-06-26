Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
ГлавнаяОбществоЖизнь

С начала года полиция задержала несколько групп липовых активистов-вымогателей

Некоторые "активисты" заявляли, что полиция их преследует якобы за активную гражданскую позицию.

С начала года полиция задержала несколько групп липовых активистов-вымогателей
Фото: ua-reporter.com

С начала года Нацпролиция разоблачила несколько групп "общественных активистов", которые вымогали деньги у граждан за нераспространение дискредитирующих материалов. Девяти человекам уже объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Среди разоблаченных - руководители организаций, "которые позиционировали себя как борцы с коррупцией и произволом властей".

"В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования довольно просты: определенная сумма средств за не проведение мероприятий, направленных на дискредитацию лица", - сказано в сообщении.

Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, злоумышленники заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации о всех членах его семьи, готовили фейковые материалы с компроматом и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Позже за прекращение таких действий, липовые активисты требовали деньги.

Когда полиция на основании суда проводила необходимые процессуальные действия по отношению к подозреваемым вымогателям, те начинали кампанию по дискредитации правоохранительных органов через СМИ. Липовые активисты заявляли, что полиция их преследует якобы за активную гражданскую позицию.

Полиция отметила, что  это лишь один из способов избежать ответственности за совершение преступлений.

Напомним, в конце мая полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.От злоумышленников пострадавший получил ультиматум: или предоставление $100 тыс., или разглашение сведений частного и компрометирующего характера. Кроме того, они представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Подозреваемых задержали после получения $100 тыс. от чиновника.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также