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Военнопленный украинский моряк Беспальченко женился

Настоящую свадьбу супруги устроят после возвращения в Украину.

Украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко сегодня женился на своей невесте Татьяне. Пару расписали в московском СИЗО "Лефортово", сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Фото: Журналист Цимбалюк с супругой Беспальченко

"Сегодня мне довелось увидеть очень неординарное событие - свадьбу за решеткой. В московском СИЗО "Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна. Несмотря на непростые обстоятельства - Татьяна в белом платье, а жених в костюме. Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение. Татьяна говорит - сегодня только роспись. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на Родину", - написал Цимбалюк..

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации атаковали и захватили в плен три корабля ВМС Украины и 24 членов экипажа. Украинских моряков арестовал оккупационный суд Крыма, после этого их сразу перевели в московское СИЗО.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал захват украинских моряков незаконным и потребовал от России вернуть корабли и военнопленных в течение одного месяца со дня вынесения решения. Россия в который раз повторила, что не намерена выполнять решение международного суда и будет судить украинцев по собственным законам.

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