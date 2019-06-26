25 июня на трассе М-12 возле села Малиничи Хмельницкой области произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21099» и «Шевроле Авео», в результате этого 5 человек получили травмы и один погиб. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Хмельницкой области.

Фото: hm.npu.gov.ua

29-летний житель села Хоминцы, управляя автомобилем «ВАЗ 21099» (по предварительной информации, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения), выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Авео» , за рулем которого находился 70-летний житель города Волочиск.

Фото: hm.npu.gov.ua ДТП

Предварительно у водителя «ВАЗ 21099» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В машине находилось его 3 пассажира: у 43-летнего мужчины диагностировали переломы ноги и правого плеча, у 43-летней пассажирки - разрыв губы и закрытую черепно-мозговую травму, 31-летний пассажир получил перелом руки, забой грудной клетки и внутренних органов. Он умер в хирургическом отделении Хмельницкой областной больницы.

Чтобы вытащить пострадавших пассажиров «ВАЗа», спасателям пришлось использовать специальное оборудование.

У водителя автомобиля «Шевроле Авео» сбыты суставы, а у его жены – переломы левой руки и ноги.

Всех пострадавших доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу для установления степени тяжести телесных повреждений и потребности в госпитализации.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 18 июня в Хмельницкой области разбился туристический автобус, из-за чего погиб мужчина, три женщины попали в реанимацию. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

Автобус столкнулся с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении, он ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.