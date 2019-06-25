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Во Львове задержали группу подозреваемых в наркоторговле, один из участников - полицейский

У фигурантов изъяли героин и амфетамин на сумму 15 тыс. гривен.

Во Львове задержали группу, подозреваемую в продаже наркотиков на территории города и области. Один из задержанных – 27-летний сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Преступная группа в основном занималась продажей амфетамина и героина. Правоохранители задержали 34-летнего уроженца Донецкой области, который живет сейчас во Львове и его 27-летнего сообщника. Во время обыска у фигурантов изъяли героин и амфетамин на общую сумму 15 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент задержанным готовится объявление о подозрении и избрание меры пресечения. Также устанавливаются пособники и каналы нахождения наркотовара.

Фото: npu.gov.ua

По этому факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За это мужчинам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Запорожской области полицейские "накрыли" плантацию марихуаны площадью более 5 ГА, где изъяли более 6000 кустов каннабиса. По ценам "черного рынка", общая стоимость изъятого - почти 7 млн. гривен.

Членами группировки оказались мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями Крыма, а один - местный.

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