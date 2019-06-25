Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГБР объявило подозрение охраннику супермаркета за убийство посетителя

Во время драки посетитель ударил охранника ножом и пытался сбежать.

ГБР объявило подозрение охраннику супермаркета за убийство посетителя
Харьковский супермаркет "Рост"
Фото: rost.kharkov.ua

Следователи Полтавского территориального управления Госбюро расследований сообщили о подозрении в умышленном убийстве охраннику супермаркета, который застрелил посетителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый - сотрудник взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области.

Трагедия произошла 5 декабря 2018 года в супермаркете "Рост". Один из посетителей магазина отказывался оплачивать товар. Охрана завела мужчину в подсобное помещение до приезда полиции, однако в подсобке возникла драка. Посетитель нанес охраннику несколько ударов ножом и сбежал.

Во время погони охранник дважды выстрелил в посетителя и ранил его. Той же ночью пострадавший умер в больнице. Охраннику тоже понадобилась помощь медиков, он перенес операцию.

В ГБР отмечают, что сотрудника полиции обоснованно подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника согласно ст. 118 Уголовного кодекса Украины. А также в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении правоохранителем действий, выходящих за пределы его прав или полномочий с применением насилия согласно ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Если вину сотрудника полиции охраны докажут, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также