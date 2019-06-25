Как сделать самые крутые селфи в отпуске

Им завидовали, над ними смеялись, а сегодня без них невозможно представить хороший отдых - селфи с отпуска обязаны быть на высоте! Специалисты в вопросах мобильной фотографии подсказали несколько крутых идей для селфи, которые пригодятся вам, какой бы вид отдыха вы ни выбрали - от экзотического сафари до ленивого олинклюзив.

Селфи с местными жителями

Люди всегда дарят нам самые яркие впечатления. Если вы отправляетесь в места, где есть шанс встретить знаменитость или местное население настолько экзотично, что с ним фотографируются на память, не упустите шанс для крутого селфи.

“Загляните в интернет-магазин и присмотрите себе смартфон с камерой, имеющей широкоугольный объектив. Он умеет захватить больше бокового пространства, чем обычные камеры, так что даже если вы захотите сделать селфи с футбольной командой - поместятся все,” - рассказали специалисты “Киевстар”.

Селфи под водой

Сейчас сертификат дайвера можно получить, пройдя двухчасовой тренинг в гостинице при дайверской точке. Даже если вы не планируете глубокое погружение с акулами и скатами, пофоткать себя под водой в маске - это +100500 к креативности селфи.

“В последнее время смартфонам есть чем удивить, например, возможностью нырнуть и сделать снимок под водой, не боясь испортить девайс. К примеру, Samsung Galaxy S8 G950 не только не пострадает от дождя, но и позволит сделать селфи на глубине до 15 метров, только не держите его под водой дольше 30 минут,” - поделились лайфхаком эксперты.

Селфи с животными

Планируете фотоохоту? Вам нужно фоторужье! А если серьезно, смартфон с хорошей фронтальной камерой не меньше 5 Мп поможет вам сделать селфи с жирафом или зеброй на заднем фоне. Невероятно хороши селфи с морскими котиками и дельфинами - самыми фотогеничными животными в мире. Отдыхая в Азии, рискните сделать селфи с городскими обезьянами, они сами предложат вам это в обмен на еду.

Селфи в воздухе

Если любите экстрим и планируете побывать в воздухе и испытать полет или падение с высоты, обязательно сфотографируйте себя с помощью экшн-камеры. Самые крутые снимки - во время прыжка с парашютом или полета на дельтаплане.

Селфи можно делать в любой ситуации, главное, не стесняться снимать себя с любым выражением лица!