Фото: Макс Требухов

В Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В 10 утра колонна участников двинулась с улицы Владимирской.

Через несколько минут после начала акции противники Марша ворвались в колонну. Один мужчина напал на участников, его задержала полиция. Еще несколько человек окутали начало колонны тканевым баннером, из-за чего возникла потасовка.

"Полиция мгновенно разогнала нападавших и шествие направилось дале по ул. Владимирской, бульвару Шевченко и ул. Терещенковской на площадь Льва Толстого", - пишет Укринформ.

Фото: Макс Требухов

Акция закончилась на площади Льва Толстого. Организаторы просят быстро покинуть место, поскольку в предыдущие годы были случаи, когда на участников марша напали после окончания шествия в метро или на прилегающих улицах. Часть людей уезжает на автобусах, часть - через станцию метро "Театральная".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники шествия держали плакаты: "Наши традиции - это свобода", "Боритесь - поборете", "Любовь должна быть безопасной", "Люби свободно, тестируйся", "Мы тоже любим, но не свободно любим". На флагах также написаны названия городов Украины.

На акции присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, представители общественной организации Human Rights Watch и миссии ООН в Украине.

В связи с мероприятием в центре Киева перекрыли девять улиц. Также закрыли на вход и выход станции метро «Театральная», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

Акцию охраняют представители полиции, Нацгвардии, присутствуют кинологи и конная полиция, дежурят машины скорой помощи и пожарные автомобили.

"В день Марша равенства будут работать также усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия. На станциях метро «Театральная», «Золотые Ворота» и «Университет» привлекут кинологов со служебными собаками со специальными навыками поиска взрывчатых веществ", - говорится на сайте полиции.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов