В Житомирской области спасатели вторые сутки тушат пожар на свалке. Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Полигон твердых бытовых отходов находится в урочище Ржаткивка Новоград-Волынского района.

"Специалисты ГосЧС постоянно заливают тление, однако процессы горения происходят внутри свалки, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения", - говорится в сообщении.

На тушение пожара в течение пятницы, 21 июня, использовали 150 тонн воды, в результате чего удалось погасить всего 100 м2.

Спасатели были вынуждены также доставить к месту пожара мощную мотопомпу, которая обеспечивает бесперебойную подачу воды.

По состоянию на вечер пятницы, мусор горел отдельными очагами на площади около 200 м2. В субботу спасатели продолжают бороться с огнем.

Отмечается, что угрозы распространения пожара нет.

Напомним, в марте ГосЧС три дня тушила пожар на свалке возле Львова.