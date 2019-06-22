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В Одесской области СБУ обнаружила контрафактных сигарет на 50 млн гривен

Злоумышленники транспортировали "товар" в страны ЕС.

В Одесской области СБУ обнаружила контрафактных сигарет на 50 млн гривен
Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области СБУ перекрыла крупный канал контрабанды сигарет в страны Евросоюза. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Во время проведения санкционированных обысков по месту хранения «товара» в Одесской области правоохранители изъяли около семи тысяч ящиков сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

На территории также обнаружено оборудование по незаконному производству подакцизной продукции.

Правоохранители установили, что группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей.

Злоумышленники планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через западные границы Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в "ЛНР" заявили о задержании контрабандных сигарет из "ДНР" на 40 млн рублей.

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