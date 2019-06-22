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Советника Мангера поймали на взятке в 30 тыс. долларов

Он обещал содействовать в выделении трех земельных участков в одном из сел вблизи Геническа.

Советника Мангера поймали на взятке в 30 тыс. долларов
Советника Мангера поймали на крупной взятке
Фото: vppdr.gp.gov.ua

Военная прокуратура разоблачила на взятке советника главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является директором коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка". Об этом информирует военная прокуратура Южного региона.

"Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Средства вымогатель получил за содействие в выделении трех земельных участков на территории села Счастливцево.

Военная прокуратура готовит чиновнику уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 49-летний глава Херсонского облсовета Владислав Мангер является фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 

Мангер подозревается в организации нанесения телесных повреждений Гандзюк, что привело к ее смерти. В апреле Генпрокуратура смягчила статью обвинения Мангеру - теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк.

31 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения Мангеру, но разрешил ему свободно передвигаться в пределах Херсонской области.

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