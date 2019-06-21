"Киевский метрополитен" на выходных закроет 3 центральные станции на вход и выход

КП "Киевский метрополитен" закроет на вход и выход пассажиров три центральные станции - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта". Станции будут закрыты с 18:00 22 июня (суббота) и 23 июня (воскресенье) в связи с проведением массовых мероприятий.

"22 июня с 18:00 будут закрыты на вход и выход станции "Театральная", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", но будут работать для перехода на другие линии. 23 июня до окончания мероприятий станция "Театральная" закрыта на вход и выход, но будет работать для перехода на другую линию. Станции "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" будут закрыты на вход и выход и для перехода с линии на линию", - сказано в сообщении.

В центре города также будет ограничено движение транспорта, маршруты автобусов и троллейбусов будут изменены.

Напомним, 22 и 23 июня в центре Киева будут проходить массовые мероприятия по случаю Дня молодежи.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу неизвестные сообщили о минировании нескольких станций метро, однако в результате проверки взрывчатку не обнаружили.