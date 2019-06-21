Пограничники не пропустили в Украину двух граждан Ирландии с георгиевскими лентами, которые в аэропорту выкрикивали: "ДНР - вперед!"

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"20 июня рейсом из Дублина в аэропорт "Борисполь" прибыли два гражданина Ирландии 1998 и 1997 годов рождения. Во время беседы с иностранцами пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой России. Он сообщил, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, со слов иностранца выяснилось, что накануне он находился в России", - говорится в сообщении.

Также у обоих мужчин отсутствовали обратные билеты.

"Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали: "ДНР - вперед!". Впоследствии при осмотре багажа ирландцев пограничники в их вещах обнаружили предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер, в частности, национальную символику РФ и георгиевские ленты", - сообщили пограничники.

Ирландцев в Украину не пустили, им проставлен запрет въезда в страну сроком на три года. Об инциденте проинформировали Национальную полицию.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

В России георгиевская лента как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом российской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали "самооборона Крыма" и пророссийские сепаратисты на Донбассе.