УЦОКО определил пороговые баллы по химии, географии и истории

Порог "сдал/не сдал" преодолели 84% и более участников оценивания.

Центр оценивания качества образования установил пороговые баллы "сдал/не сдал" для трех тестов внешнего независимого оценивания - истории Украины, географии и химии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы: история Украины - 27; география - 26; химия - 16.

От общего количества участников тестирования порог "сдал / не сдал" по этим предметам преодолели: по истории Украины - 84% участников; по географии - 89,57%, по химии - 86%.

Уже завтра, 22 июня, на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов. На следующей неделе будут опубликованы сведения о результатах выпускной аттестации в форме внешнего оценивания.

Напомним, ранее экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал / не сдал" по следующим предметам: математика - 11; украинский язык и литература - 23; физика - 13; иностранные языки - 19; биология - 23.