Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве до +34 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью +15…+21 градус.

В субботу в Киеве до +34 градусов, без осадков
Фото: EPA/UPG

В субботу, 22 июня, в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины малооблачно, без осадков, только в Житомирской области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+35 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, только в Винницкой области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+24 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

21 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в Днепре возле Киева +27 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также