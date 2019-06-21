В субботу в Киеве до +34 градусов, без осадков

В субботу, 22 июня, в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, днем местами существенные дожди, температура ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины малооблачно, без осадков, только в Житомирской области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+35 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, только в Винницкой области кратковременные дожди, грозы, днем местами существенные дожди, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+24 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

21 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в Днепре возле Киева +27 градусов.