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Харьковский суд приговорил няню к 3 годам тюрьмы за издевательство над девочкой с ДЦП

Обвиняемая не признала своей вины и пыталась переложить ответственность на мать пострадавшей девочки.

Харьковский суд приговорил няню к 3 годам тюрьмы за издевательство над девочкой с ДЦП
Мама с пострадавшей дочерью
Фото: стоп-кадр видео ТСН

Дзержинский районный суд Харькова признал 48-летнюю женщину виновной в истязании ребенка с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Женщина признана виновной в пытках и умышленном причинении сильной физической боли, побоях и мучениях 14-летней девочки с инвалидностью по ДЦП.

"В ходе судебного разбирательства мы установили все ужасные подробности трагедии происходили с ребенком. Только в течение 3 дней марта 2018 женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол", - отметила процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

"Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Гособвинитель просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - 5 лет лишения свободы, поскольку обвиняемая в ходе судебного следствия отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

"После изучения всех материалов, будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы", - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в марте прошлого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки-инвалида. Она сообщила, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения, после чего установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем.

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