На Волині 5 прикордонників отримали підозри у сприянні незаконному виїзду понад 120 чоловіків

Прокурори звернулися до суду з клопотаннями про взяття підозрюваних під варту.

Фото: прокуратура

На Волині 5 прикордонників отримали підозри у сприянні незаконному виїзду понад 120 чоловіків, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, з жовтня 2023-го по січень 2024 року вони систематично не здійснювали належного контролю документів на одному з напрямків пропуску. Це дозволило понад 120 чоловікам безперешкодно виїхати до Польщі в умовах воєнного стану.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону підозри повідомлено за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 419 КК України.

﻿
