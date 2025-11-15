Російський дрон атакував цивільного херсонця

Російські окупанти атакували цивільного мешканця Херсона БпЛА. Чоловік зазнав смертельних травм.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові вбили ще одного жителя Херсонщини. Учора близько 22:00 внаслідок скиду вибухівки з БпЛА у Херсоні поранення, несумісні з життям, дістав 63-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.