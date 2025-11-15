До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Російський дрон атакував цивільного херсонця

Чоловік помер від отриманих травм.

Російський дрон атакував цивільного херсонця
Фото: nikvesti.com

Російські окупанти атакували цивільного мешканця Херсона БпЛА. Чоловік зазнав смертельних травм. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові вбили ще одного жителя Херсонщини. Учора близько 22:00 внаслідок скиду вибухівки з БпЛА у Херсоні поранення, несумісні з життям, дістав 63-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.
