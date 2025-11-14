Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо цивільних

У Комишанах троє людей постраждали через ворожий артобстріл.

Фото: З відкритих джерел

Упродовж дня, 14 листопада, російські окупанти продовжили терор цивільного населення Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали четверо цивільних.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.  

За даними слідства, військові РФ атакували населені пункти Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю, РСЗВ, а також дронами.  

Унаслідок обстрілів поранень зазнали четверо цивільних. Троє людей постраждали у Комишанах внаслідок артилерійських обстрілів.  

Ще одна жінка травмувалася у Новомиколаївці через падіння уламків збитого ударного БпЛА типу "Shahed".  

Також пошкоджено приватні будинки, навчальні заклади, автотранспорт.

"Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора", — додають у прокуратурі.
