На Херсонщині унаслідок російського обстрілу загинув цивільний

Російські окупанти уранці 15 листопада обстріляли село Микільське Херсонського району, унаслідок чого загинув цивільний.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

15 листопада близько 08:40 російські військові обстріляли з артилерії с. Микільське у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 38-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази.