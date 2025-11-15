База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині унаслідок російського обстрілу загинув цивільний

Окупанти обстріляли Микільське у Херсонському районі.

На Херсонщині унаслідок російського обстрілу загинув цивільний
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Російські окупанти уранці 15 листопада обстріляли село Микільське Херсонського району, унаслідок чого загинув цивільний. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

15 листопада близько 08:40 російські військові обстріляли з артилерії с. Микільське у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 38-річний чоловік, який перебував на вулиці. 

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази.

  • Упродовж минулої доби російські окупанти вбили та поранили вісьмох цивільних мешканців Херсонщини. Окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлі, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies